La notte nel cuore, le anticipazioni di domenica 2 novembre: Melek va a vivere con Cihan e i Sansalan

La notte nel cuore torna su Canale 5 anche nella prima serata di questa domenica 2 novembre. Dopo i drammatici eventi dell'appuntamento di martedì scorso (seguito da oltre 2 milioni di spettatori), Melek si ritrova nuovamente a un bivio: come comportarsi ora con il fratello?

Il riassunto della puntata precedente

Hikmet e Harika rischiano di morire a causa di Nuh. Cihan, saputo del tentato omicidio, vuole vendicarsi di Nuh. Melek decide di lasciare la propria famiglia per andare via insieme a Cihan, ma, quando Nuh minaccia di togliersi la vita, torna sui propri passi. Esma cade dalle scale e viene portata in ospedale. Hikmet e Nuh vengono arrestati. Cihan costringe Melek a cenare fuori per dirle una cosa importante.

La notte nel cuore del 2 novembre:

Nuh e Hikmet vengono trasferiti in carcere in attesa del processo. Sumru, Tahsin e Melek decidono di non andare a fare visita a Nuh, perché credono che debba imparare la lezione e maturare. Cihan e Melek annunciano il loro matrimonio a tutti e la ragazza va a vivere con lui insieme agli altri Sansalan; Esat e Harika sono ovviamente molto contrariati.

Esma cerca di farsi valere nei confronti di Esat, arrivando a chiuderlo a chiave in camera da letto insieme a lei. La tensione tra i due cresce. Enise parte in pellegrinaggio e i saluti strappalacrime fanno presagire che non tornerà mai più.

Tahsin si reca a far visita a Hikmet in prigione e la ricatta, dicendole che se non ritirerà la denuncia, lui la farà arrestare per aver messo a repentaglio la vita di Sevilay e Melek quando, a bordo di un''auto da lei procurata, erano finite sul ciglio di un burrone.

Nel frattempo, Nuh riceve la visita dell'avvocato, ma invece di ascoltare le istruzioni su come comportarsi al processo, il ragazzo sfoga la sua costernazione e l'amarezza nei confronti della famiglia, che non è venuta a trovarlo.

Il giorno stesso Hikmet ritira la denuncia e sia lei che Nuh vengono rilasciati. Entrambi, però, non ricevono una bella accoglienza: Hikmet torna a casa in taxi, ma appena arriva viene subito cacciata in malo modo da Cihan e torna alla villa, dove si chiude in camera e inizia a piangere, esternando successivamente a Sumru tutte le ingiustizie che ha sempre subito nella sua vita. Ad accogliere Nuh c'è solo Tahsin e il ragazzo percepisce subito la freddezza dei familiari.