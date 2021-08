La notte di San Lorenzo: stasera su Rai Movie il film di Paolo e Vittorio Taviani

Stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda La notte di San Lorenzo, film diretto da Paolo e Vittorio Taviani, racconto della strage compiuta dai nazisti a San Miniato nel 1944.

Stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21:10, per il ciclo "Il Vizio del cinema", va in onda La notte di San Lorenzo, il film coprodotto dalla Rai di Paolo e Vittorio Taviani.

La notte di San Lorenzo : locandina originale

Toscana, estate 1944. Alcuni cittadini di San Martino, piccolo borgo ai piedi dell'Appennino, comprendono che l'ordine dato dai nazisti di radunare l'intera popolazione nella chiesa del paese nasconde l'intenzione dei tedeschi di sterminarla. Conscio dell'imminente arrivo degli alleati, Galvano, un anziano contadino, convince un gruppo di suoi amici e conoscenti a fuggire verso sud, per andare incontro agli anglo-americani. Durante la marcia verso la salvezza, i fuggitivi vengono intercettati da una pattuglia fascista: lo scontro è durissimo, ma la liberazione non è lontana.

Nono film diretto, nel 1982, da Paolo e Vittorio Taviani, unanimemente considerato tra i capolavori dell'arte cinematografica contemporanea, perfetta sintesi tra rievocazione storica e rappresentazione epica, La notte di San Lorenzo è un affresco della vita nella campagna toscana durante l'estate del '44, ma è anche il racconto corale della strage compiuta dai nazisti nella cattedrale del paese di San Miniato nel 1944. Durante un bombardamento dell'artiglieria americana fu colpita involontariamente la chiesa della cittadina, dove si erano rifugiati molti cittadini su suggerimento, dato in buona fede, del sacerdote a sua volta consigliato dai nazifascisti. I morti furono quasi sessanta.

La notte di San Lorenzo ha vinto il Premio Speciale della Giuria a Cannes nel 1982, il Nastro D'argento per la miglior regia nel 1983 e nello stesso anno ben 5 David di Donatello - Miglior regia, Miglior film, Migliore produzione, Migliore fotografia, Miglior montaggio - e il Globo d'oro come Miglior film. Nel 2018, nell'ambito dell'annuale Festival di Venezia, il film si è aggiudicato il Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato.