La Notte dei Record: lo show da Guinness con Enrico Papi stasera su TV8!

Pathos e adrenalina sono alla base del nuovo prime time targato TV8, La notte dei record in onda da stasera 25 novembre alle ore 21.15. Alla guida dello show più spettacolare della tv c'è uno dei volti più amati del canale: Enrico Papi.

"I recordman sono persone che hanno un obiettivo preciso, ricevere il certificato del Guinness World Record ed entrare nella storia del GWR e nel libro. Sono persone che dedicano il loro tempo libero o in alcuni casi la loro professione per raggiungere questo obiettivo - con queste parole Enrico Papi spiega il programma - Più che un conduttore mi sento uno spettatore. Infatti alla fine di ogni record esulto come un pazzo e non riesco a trattenermi. Nella prima puntata voglio dimostrare che i record possono essere realizzati da tutti: nessuno escluso. E' una cosa molto importante alla quale tengo molto"

In ognuna delle 5 puntate del programma a Papi è affidato il compito di presentare ed interagire con i protagonisti che hanno un solo obiettivo da raggiungere e, spesso, senza alcuna possibilità di errore: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

Per un programma da record serve un'attesa da record

Tranquilli, #Lanottedeirecord arriva domenica alle 21:15 in prima visione assoluta su TV8 pic.twitter.com/457XfiJmes — TV8 (@TV8it) 20 novembre 2018

In studio - a rappresentare l'ufficialità e l'autorevolezza del Guinness World Records - sono sempre presenti due giudici, Sofia Greenacre e David Ferrini, che hanno il compito di verificare che tutto si svolga nel rispetto del regolamento del record. A loro ogni volta spetta l'ultima parola: decretare se la prova rappresenta un nuovo Guinness World Record.

Molti Guinness World Records hanno dietro dei grandi personaggi. Sarà proprio Enrico Papi a farci conoscere da vicino i più sorprendenti: uomini, donne, bambini e anche animali, detentori di un proprio record o candidati a battere record esistenti. Non solo nuovi personaggi, ma anche nuovi primati, mai visti in Italia. Dal cinese Sun Chaoyang capace di tenere in equilibrio sul suo mento 133 bicchieri pieni di vino, ai vietnamiti Giang Brothers che salgono e scendono le scale uno sull'altro, passando per la tartaruga più veloce del mondo e il bulldog che sa andare sullo skate. E ancora, Tanushree Udupi, giovane contorsionista indiana, e Trevis, in grado di stare in equilibrio su una torre di manubri per bodybuilding. Immancabili il gatto più lungo e la modella più alta del mondo.

Ospite fisso del programma "Mr Cherry" Yoshitake, che con quasi 50 Guinness World Records conquistati e 18 tuttora detenuti, è il giapponese che vanta più record al mondo. Cherry, 38 anni, vive per conquistare sempre nuovi primati: il suo sogno è diventare la persona in assoluto con più Guinness World Records al mondo. ll timer che incombe, il risultato da battere, i dettagli da curare per cercare di ottenere la prestazione perfetta, i rischi e gli imprevisti, il giudice che controlla e verifica: il momento del record è l'apice dello show. Imprese spettacolari che lasciano con il fiato sospeso, abilità bizzarre e uniche al mondo, sfide contro il tempo e gesti affinati dopo anni di allenamento. Tutto questi sono gli ingredienti della nuova edizione de La notte dei record.