Enrico Papi: ”Sono stato vittima di bullismo in TV e costretto a mettermi da parte”

Negli scorsi anni Enrico Papi è stato vittima di bullismo in TV: il presentatore lo ha rivelato al settimane Nuovo, affermando che questo è stato il motivo per cui si è allontanato dal piccolo schermo.

Enrico Papi in questi giorni sta conducendo su TV8 il programma Name That Tune - Indovina la canzone, una gara musicale tra Vip alle prese con giochi divertenti e d'improvvisazione. Il programma sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e segna la rinascita televisiva per Enrico Papi, che per anni è stato lontano dal piccolo schermo, e non per sua scelta.

Il presentatore ha rivelato a Nuovo che dopo i successi ottenuti in programmi come Sarabanda, Matricole e La Pupa e il Secchione, le sue presenze in televisione si sono man mano diradate. Enrico Papi ha spiegato che il suo non è stato un esilio volontario: "Sono stato vittima di bullismo televisivo, purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no - ha detto al settimanale - ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è una decisione 'costretta' da altre persone".

Il conduttore, che tra le altre cose ha condotto nel 2017 una puntata speciale di Sarabanda, ha sottolineato che nei momenti di difficoltà la famiglia gli è sempre stata vicina: "siccome per fortuna ho anche una vita privata quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l'ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia". Enrico è sposato dal 1998 con Raffaella Schifino dalla quale ha due figli.

La rinascita di Enrico Papi è arrivata con la chiamata di TV8 che lo ha voluto alla conduzione di Guess My Age, La notte dei record, Italia's Got Talent e Name That Tune. "Mi ha permesso di lasciarmi alle spalle quel periodo così difficile", ha detto Papi riferendosi alla convocazione del canale televisivo appartenente al gruppo Sky Italia.