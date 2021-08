La nostra seconda vita: la trama del film drammatico in onda stasera su Rai2 in prima visione

Stasera su Rai2, alle 21:20 e in prima visione, va in onda il film drammatico tedesco La nostra seconda vita, con protagonisti Heike Makatsch, Jessica Schwarz e Benno Furmann.

Salutate le Olimpiadi, il secondo canale RAI torna ai suoi film in prima visione: toccherà a La nostra seconda vita, in onda stasera su Rai2 alle 21:20, accompagnare il pubblico in questo caldissimo mercoledì 11 agosto 2021.

Al centro della trama di questo dramma tedesco del 2016 ci sono Leo e Annie, giovane coppia che conduce una vita serena insieme alla figlia Zora. Almeno fin quando, dopo una rovinosa caduta da cavallo, Annie entra in coma. Leo e Zora si ritrovano catapultati in una dimensione nuova in cui la speranza di un miglioramento si affievolisce giorno dopo giorno.

Leo però non può accettare di dire addio all'amata Annie, ecco perchè decide di trasferirla in una delle migliori strutture del Paese. Succede però l'impensabile: nel prestare assistenza a sua moglie, l'uomo fa la conoscenza di Esther, una donna che si trova a vivere una condizione simile alla sua: Martin, il suo compagno, è in coma.

Gli sforzi di Leo e della piccola Zora vengono ripagati dal risveglio di Annie, anche se all'orizzonte c'è una brutta sorpresa ad attenderli. La donna infatti non ricorda nulla del proprio passato. Proprio mentre sta per perdere le speranze, e sta per avvicinarsi sempre di più a Esther, Leo capisce che c'è una sola cosa da fare: far innamorare ancora una volta sua moglie di lui. Nel cast Heike Makatsch, Jessica Schwarz, Benno Furmann.