La monaca del peccato: stasera su Cielo il dramma erotico con Eva Grimaldi

Stasera su Cielo, in seconda serata alle ore 23:00, va in onda La monaca del peccato, dramma erotico firmato nel 1986 da Aristide Massaccesi, qui con lo pseudonimo di Dario Donati, e con protagonista una giovane Eva Grimaldi.

Susanna (Eva Grimaldi) viene stuprata dall'uomo che lei ritiene essere suo padre - in realtà è il suo patrigno - e la famiglia quindi decide di chiuderla in convento per evitare scandali. Non avendo alcuna vocazione, la ragazza è disperata, ma la sua bellezza turba la madre superiora che inizia a dimostrarle un affetto particolare.

Suor Teresa (Karin Well), che prima era la favorita della superiora, si vede messa da parte, ed inizia a condurre un gioco subdolo per far cadere in disgrazia Susanna, facendo in modo che tutte le altre suore la detestino. Le consorelle tra l'altro non sono certo sante: c'è quella che spasima per il giovane ed attraente Nazareno, uomo di fatica del convento, poi c'è chi invece prova piacere a frustare le sorelle che devono espiare delle colpe...

Il film è liberamente tratto dal libro La monaca (conosciuto anche come La religiosa) di Denis Diderot.