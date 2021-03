La mia sfida: cambiare il mondo, da oggi in streaming su Disney+

Dopo il successo di Science Fair, premiato con l'Emmy Award e acclamato dal pubblico del Sundace e del SXSW, National Geographic Documentary Films e i registi Cristina Costantini e Darren Foster uniscono le forze ancora una volta per il documentario La mia sfida: cambiare il mondo, che debutterà a partire da oggi 12 marzo in esclusiva su Disney Plus in streaming.

La mia sfida: cambiare il mondo racconta di cinque studenti provenienti da diversi angoli del pianeta che portano i loro progetti imprenditoriali a Macao, in Cina, per competere per i Global Student Entrepreneur Awards. Santosh viene da una piccola città agricola del Nepal; Alondra lavora alla cassa nella panetteria di famiglia a Porto Rico; Henry è un mago della programmazione di Nairobi; Jason è un esperto di marketing proveniente dalla Grecia; e Daniela, un'immigrata in fuga dalla crisi in Venezuela, sta conquistando l'industria chimica dal suo laboratorio alla NYU.

Ognuno di loro ha superato immensi ostacoli per perseguire i propri sogni, dagli uragani, alla povertà, ai disordini civili. Oggi, ai Global Student Enterpreneur Awards, rappresentano il proprio Paese come migliori studenti imprenditori e le finali mondiali sono l'opportunità per conquistare l'attenzione internazionale, oltre che per ottenere l'ambito premio del valore di 100.000 dollari, rendere realtà le loro innovative idee di business e trasformare il mondo.

La mia sfida: cambiare il mondo è il secondo film creato dal duo di documentaristi vincitori di un Emmy e del DuPont Award e National Geographic Documentary Films per Disney+. Science Fair, di Costantini e Foster, è già disponibile su Disney+ così come altri film di Nat Geo Doc, inclusi il film vincitore di un premio Oscar® Free Solo e il film più premiato del 2017, Jane. "Dato il momento difficile che il nostro mondo sta affrontando, questo gruppo entusiasta e determinato di giovani imprenditori sono un raggio di speranza per un futuro migliore e più luminoso", hanno detto i co-registi Costantini e Foster. "Siamo entusiasti di lavorare di nuovo al fianco di National Geographic e non possiamo immaginare una piattaforma migliore di Disney+ per condividere queste storie incredibili e ispirare bambini e adulti a esercitare un impatto positivo sul nostro mondo".

"Siamo entusiasti di collaborare di nuovo con questi due brillanti registi, per raccontare questa storia di speranza e ottimismo", ha detto Carolyn Bernstein, executive vice president of Scripted Content and Documentary Films at National Geographic. "I giovani innovatori di La mia sfida: cambiare il mondo si stanno audacemente spingendo oltre per creare un mondo migliore per le prossime generazioni e il loro straordinario lavoro merita la nostra attenzione".