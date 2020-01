La memoria del bene: il docufilm stasera su Rai2!

Su Rai2 in seconda serata in occasione della Giornata della Memoria 2020 arriva La memoria del bene, il docufilm alla ricerca dei Giusti tra le Nazioni.

La Memoria del Bene, il docufilm sui Giusti tra le Nazioni, arriva stasera su Rai2 in seconda serata. Quando i mondi si incontrano e i destini personali si intrecciano, la storia disegna vicende incredibili, come quella di Moshe Bejski, carismatico Presidente della Commissione dei Giusti tra le Nazioni, quella di Oscar Schindler e quella di Giorgio Perlasca.

Il docufilm ideato da Massimiliano Boscariol, scritto e diretto da Fabio Di Nicola, con Ezio Tamilia, e condotto da Ubaldo Pantani, è una matassa che si dipana sul filo della memoria e andrà inin seconda serata su Rai2, per la commemorazione del Giorno della Memoria. La regia è di Fabio Di Nicola. Per raccontare la storia incredibile di Bejski, salvato da Oscar Schindler, sono state ricostruite 19 scene, con circa 60 tra attori e figuranti in costume dell'epoca, che nobilitano una narrazione ricca di colpi di scena. Una storia avvincente che condurrà lo scampato allo Shoah a presiedere la Commissione dei Giusti e nominare giusto tra le nazioni proprio Oscar Schindler, il suo salvatore.

Oltre alle ricostruzioni storiche, sono numerose le ambientazioni girate tra Gerusalemme e Cracovia, in cui sono inserite testimonianze illustri, come quella di Sergio Della Pergola, membro attuale della Commissione, realizzata all'interno del Giardino dei Giusti. Un percorso sul filo dei ricordi e dei drammi infiniti di un popolo, che vediamo ricostruito in diverse sequenze realizzate a Cracovia, nel ghetto e nel campo di concentramento di Płaszów, in cui Steven Spielberg ha girato Schindler's List. E poi la fabbrica di Oscar Schindler, divenuta oggi un museo.

Alcune scene girate in Italia sono state ambientate lungo le cascate di Monte Gelato, nei pressi di Roma, in cui Roberto Rossellini realizzò diverse sequenze del film Francesco, giullare di Dio. Non mancano altre testimonianze prestigiose, come quella di Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca, quest'ultimo nominato da Bejski giusto tra le nazioni, quella dell'ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, e la Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati.