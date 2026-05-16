La forza di una donna, anticipazioni 17 maggio 2026: Sirin cade nella trappola di Enver

La forza di una donna torna anche domenica 17 maggio alle ore 15.00 su Canale 5 con un episodio fondamentale, uno degli ultimi prima del gran finale della dizi turca. Dopo mesi di bugie, tensioni e sospetti, per Sirin arriva finalmente il momento più temuto: qualcuno riesce a metterla con le spalle al muro e questa volta non sarà facile trovare una via di fuga. Dall'altra parte Bahar, reduce da un periodo durissimo, inizierà invece a vedere uno spiraglio di serenità grazie a una sorpresa che potrebbe stravolgere il suo futuro.

L'episodio mescola ancora una volta emozioni forti, colpi di scena e momenti più dolci, soprattutto nelle vicende che coinvolgono Ceyda, Raif e i bambini. E mentre alcune verità verranno finalmente a galla, qualcuno inizierà anche a immaginare una nuova vita lontana dal dolore degli ultimi mesi.

Dove eravamo rimasti

Negli ultimi episodi Bahar ha iniziato lentamente a ritrovare un po' di serenità dopo tutto il dolore vissuto negli ultimi mesi. La donna si è avvicinata sempre di più a Fazilet, che ha deciso di raccontare la sua storia in un libro destinato a far discutere. Nel frattempo Sirin ha continuato a muoversi nell'ombra, cercando disperatamente di trovare una soluzione ai suoi problemi economici e soprattutto di evitare che la verità sulla morte di Sarp venisse a galla.

Anche il rapporto tra Ceyda e Raif ha fatto passi avanti. Tra battute, piccoli gesti e complicità sempre più evidenti, i due sembrano finalmente pronti a costruire qualcosa di serio insieme. Intanto Arif continua a restare accanto a Bahar in uno dei momenti più delicati della sua vita.

Sirin torna a casa convinta di riuscire a mettere le mani sul denaro nascosto da Enver. La ragazza però non trova quello che cerca e, nervosa e frustrata, decide di andare via. Prima di sparire incontra Yusuf per strada, senza immaginare che quell'incontro finirà per metterla ulteriormente nei guai: l'uomo informa subito Arif di averla vista.

Nel frattempo Bahar accompagna Fazilet alla casa editrice per visionare il progetto del libro. Durante il viaggio in macchina fa una confessione pesantissima, raccontando apertamente che è stata Sirin a uccidere Sarp. Ma il vero colpo di scena arriva poco dopo, quando Bahar scopre che il libro non uscirà con il nome di Fazilet, bensì con il suo. Una scelta che la lascerà completamente spiazzata.

Spazio anche ai sentimenti: Raif riuscirà finalmente a fare una proposta importante a Ceyda usando un piccolo trucco per sorprenderla.

La forza di una donna, le anticipazioni del 17 maggio

La svolta definitiva arriverà però nella puntata di domenica 17 maggio della dizi turca. Enver tenderà una vera trappola a Sirin e questa volta la ragazza non riuscirà a sfuggire alle sue responsabilità. La polizia la porterà via arrestandola con l'accusa di aver ucciso Sarp e di aver tentato di fare del male anche a Doruk.

Per Bahar, invece, inizierà una fase completamente diversa. Il libro dedicato alla sua storia diventerà un successo e qualcuno penserà addirittura di trasformarlo in una serie televisiva. Un riconoscimento enorme per una donna che fino a poco tempo prima cercava soltanto di sopravvivere.

Nel frattempo Fazilet organizzerà una visita nella casa di montagna dove potrebbero svolgersi le nozze di Ceyda e Raif. Alla gita parteciperanno anche Bahar e Arif, sempre più vicini. E mentre gli adulti pensano al futuro, Satilmis proverà a regalare a Ceyda un momento speciale: far pronunciare ad Arda la parola "mamma", con l'aiuto di Nisan e Doruk.