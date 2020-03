La Fabbrica di Cioccolato, Taika Waititi al lavoro su due serie animate per Netflix

La Fabbrica di Cioccolato tornerà sul (piccolo) schermo, grazie a Taika Waititi, sotto forma di non una, ma ben due serie d'animazione targate Netflix La prima si concentrerà sul mondo di Charlie di Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, la seconda sugli Oompa-Loompa (doompadee doooooo)!

Come riporta Variety, il Premio Oscar Taika Waititi scriverà, dirigerà e produrrà i due serie d'animazione per la piattaforma di streaming Netflix, che aveva precedentemente annunciato il futuro sviluppo di diversi progetti animati basati sulle opere di Roald Dahl.

"Le serie manterranno lo spirito, l'essenza e il tono della storia originale, ma ampliando il mondo e aggiungendo personaggi che andranno oltre le pagine dei libri di Dahl" ha dichiarato Netflix. Presto potremo aspettarci dunque nuove versioni di classici dell'autore inglese come il GGG e Matilda.

Intanto, Waititi sembra essere la scelta perfetta per portare nuovamente in vita le meraviglie de La Fabbrica di Cioccolato, come asserisce anche Melissa Cobb, Vice Presidente dell'Animazione Originale di Netflix "Trovare il giusto partner creativo per portare Willy Wonka, Charlie e gli Oompa-Loompa sullo schermo in forma animata è stata certamente una sfida ardua... Finché non è arrivato Taika Waititi. Allora tutto è diventato chiaro. Se Dahl avesse avuto modo di creare un regista appositamente per adattare i suoi lavori, sono abbastanza certa che questo sarebbe stato Taika".

E Gideon Simelof, direttore commerciale e dell'intrattenimento per la Roald Dahl Story Company sembra concordare: "Per usare delle parole che avrebbe pronunciato lo stesso Willy Wonka, siamo deliziati! Estasiati! Più che felici dell'ingaggio di Taika come mente creativa dietro il progetto. C'è qualcosa di innegabilmente Wonkiano nello stile di Taika e nel suo inimitabile senso dell'umorismo, e non potremmo immaginare nessuno più adatto di lui per portare avanti questi originali show di Netflix". Noi vediamo l'ora di vedere cosa ne verrà fuori... E voi?