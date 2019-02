La Confessione: Mahmood intervistato da Peter Gomez stasera su Nove!

Tra i programmi rivelazione del 2018, La confessione riparte stasera su Nove con un nuovo ciclo di interviste a personaggi iconici del mondo politico, dell'imprenditoria, della cronaca, dello spettacolo e del costume, firmate come sempre dal direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez: a inaugurare le nuove puntate Mahmood e Gigi D'Alessio.

Si parte stasera alle 22:45, subito dopo il live di Fratelli di Crozza in prima serata, e i protagonisti delle prime due puntate - in onda nella stessa sera - sono il cantante e produttore discografico Gigi D'Alessio e il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood, schizzato in testa a tutte le classifiche con il brano Soldi.

Alessandro Mahmoud è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano ed ha iniziato da piccolo a studiare canto, affiancandolo, a 19 anni, allo studio del pianoforte. Sanremo non è la sua prima apparizione in un programma musicale: nel 2012 ha preso parte a X-Factor, reclutato nella squadra di Simona Ventura, anche se la sua avventura si è conclusa alla terza puntata. Il primo avvicinamento al Festival della canzone italiana è datato 2015, quando, con il brano Dimentica da lui scritto, ha vinto il concorso Area Sanremo. Lo stesso pezzo è stato presentato nel 2016 nella sezione giovani del Festival, ottenendo il quarto posto.

Nelle prossime puntate di La confessione racconteranno la loro storia, tra gli altri, Gué Pequeno, Valeria Marini, Fabio Volo, Manuel Agnelli.