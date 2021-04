La Confessione: Lucia Azzolina ospite stasera su Nove

Tornano sul Nove i faccia a faccia senza sconti de La Confessione: stasera, come sempre alle 22:45, Peter Gomez intervista Lucia Azzolina.

Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it la deputata Cinque Stelle ripercorrerà sia i momenti più importanti della sua vita personale, sia le tappe della sua militanza all'interno del Movimento fino al ministero dell'Istruzione nel governo Conte II, posizione che, soprattutto durante l'estate scorsa, l'ha vista scontrarsi duramente con la Lega di Matteo Salvini.

