La Caserma 2: stasera su Rai 2 la prima puntata del docu-reality: ecco i concorrenti

Su Rai 2, questa sera, 12 novembre alle 21:00, prende il via la seconda stagione de La Caserma. La novità principale di quest'anno riguarda l'ambientazione, con la nuova location situata al Forte di Vinadio, nella provincia di Cuneo, una struttura risalente all'800. I partecipanti al programma, come lo scorso anno, sono complessivamente 24, di cui 14 ragazzi e 10 ragazze.

La Caserma seconda stagione

Nella seconda stagione de La Caserma, le novità sono molteplici e promettono un'esperienza ancor più avvincente. L'ambientazione nel suggestivo Forte di Vinadio, un'antica struttura dell'800 situata nella provincia di Cuneo, offre un contesto unico e affascinante.

La vera innovazione, però, risiede nella selezione delle reclute, che avrà inizio immediatamente, rendendo il processo di ingresso in caserma ancora più competitivo.

La competitività del reality si intensifica ulteriormente poiché, diversamente dalla prima stagione, il posto in caserma non è garantito. Il programma sarà focalizzato sulla vita di gruppo, un elemento rilevante in un'epoca in cui i giovani tendono ad essere sempre più isolati, affrontando difficoltà relazionali.

L'obiettivo principale sarà la formazione di un gruppo solido e unito, un'occasione per i partecipanti di sviluppare il "senso del fare".

In questo contesto, ciascun protagonista dovrà mettere in gioco le proprie capacità, superando le divergenze e lavorando insieme per un unico obiettivo: fare squadra.

Il programma si propone quindi come un'opportunità unica per la crescita personale e il consolidamento di legami solidi, attraverso la sfida e la cooperazione nell'ambiente unico e storico del Forte di Vinadio.

I protagonisti del docu-reality

Il reality La Caserma presenta una seconda stagione con 24 partecipanti, di cui 14 ragazzi e 10 ragazze, provenienti da diverse sfere della vita quotidiana.

Il gruppo eterogeneo rappresenta la diversità della loro generazione, con membri che svolgono professioni varie, come operaia, studentessa, pizzaiolo, commessa, operatore sanitario, studenti universitari, acrobata, modella e personal trainer.

I partecipanti affronteranno un'esperienza unica, privati di cellulari, internet e lontani dal loro ambiente familiare, per affrontare un addestramento ispirato alla disciplina militare.

I Nomi dei concorrenti

Sara Agri - Viterbo

Sabrina Armilato - Genova

Sofia Barbieri - Genova

Giorgia Cavalluzzo - Formia

Giada Campone - Firenze

Felice Cormio - Cerignola

Andrea Del Frate - Montecarlo (vicino Lucca)

Luca Di Stadio - Roma

Emanuele Ermini - Ariccia

Mariagrazia Fedele - Massafra (Taranto) - ma vive a Milano

Giovanni Fiorito - Salerno - ma vive a Milano

Oscar Frau - Cagliari

Enrico Garufi - Taormina

Andrea Gramiccia - Roma

Greta Lazzaroni - Rovetta

Edoardo Mattei - (informazione mancante)

Assen Pessina - Legnano (nato in Bulgaria, adottato)

Leyla Lulù Romano - Provincia di Enna

Enrico Schenoni - (informazione mancante)

Lorenzo Toninelli - (informazione mancante)

Gabriele Verde - Civitavecchia (nato a Berlino, genitori pugliesi)

Stefano Vulcano - Provincia di Cuneo

Giorgia Yin - Treviso

Gli Istruttori

Renato Daretti: Capo istruttore, responsabile dell'addestramento

Giovanni Rizzo: Capo istruttore, affianca Daretti

Germano Capriotti: Istruttore

Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera: Aiuto Istruttori

Dove vedere La Caserma 2 e quante puntate sono

La Caserma 2 va in onda ogni domenica in prima serata su Rai 1, inoltre è possibile vedere la serie anche in streaming su RaiPlay, e sull'app tramite smart tv, tablet e smartphone e Amazon Fire TV Stick.

Il docu-reality ci terrà compagnia per sei settimane, dal 12 novembre al 17 dicembre.