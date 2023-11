La Caserma 2: stasera su Rai 2 la seconda puntata del docu-reality: ecco le prove di stasera

Su Rai 2, questa sera, 19 novembre alle 21:00, va in onda la seconda puntata de La caserma 2. Le giovani reclute in questa stagione sono state accolte nella nuova location situata al Forte di Vinadio, nella provincia di Cuneo, una struttura risalente all'800. Questa sera i partecipanti al programma, 14 ragazzi e 10 ragazze, saranno sottoposti a nuove prove.

La Caserma seconda puntata

La nuova settimana del docu-reality si apre all'insegna di alcune novità: la recluta in servizio di piantone, infatti, avrà in dotazione un registro, una sorta di diario dove annotare tutto quel che accade durante la notte.

Il suo compito, durante tutta la settimana, sarà quello di responsabile delle camerate: avrà l'incarico di far rispettare gli orari, di controllare che le reclute siano in ordine, e di implotonarle durante gli spostamenti.

Una sfida fisica impegnativa attende le reclute durante l'addestramento, mettendole alla prova attraverso Il Percorso di Guerra. Gli istruttori valuteranno le capacità di ciascun recluta che dovrà affrontare una serie di ostacoli dinamici, tra cui superare muri, incunearsi in passaggi che richiedono agilità e coraggio, e trasportare pesanti ruote.

Questo stimolante percorso sarà ripetuto nelle settimane successive, arricchito con nuovi ostacoli, allo scopo di consentire agli istruttori di valutare la crescita individuale di ciascun partecipante.

Con l'intento di esplorare le abilità e la personalità di ciascun recluta, gli istruttori consegneranno un breve test in cui ogni partecipante dovrà indicare la propria preferenza per un potenziale caposquadra e segnalare chi, secondo loro, non sarebbe affatto adatto a ricoprire tale ruolo.

Tuttavia, spetterà all'istruttore capo Daretti l'onere di nominare i due capisquadra per i Falchi e i Puma.

È giunto il momento di tornare al lavoro e, per la prima volta, le reclute dovranno affrontare le posizioni di tiro. Sarà cruciale imparare a muoversi senza farsi notare, evitare trappole e collaborare efficacemente in squadra.

I due capisquadra si troveranno di fronte al loro primo test sul campo, guidando le loro squadre in una complessa esercitazione che comporta l'irruzione in un edificio difeso da possibili nemici.

La squadra vincitrice di questa sfida avrà il privilegio di guadagnare un bonus: una serata in libera uscita. Ma non è finita sta per accadere qualcosa che prima non si era mai verificato e cambierà l'umore della truppa.

I protagonisti del docu-reality

Al docu-reality La Caserma presenta una seconda stagione con 24 partecipanti, di cui 14 ragazzi e 10 ragazze, provenienti da diverse sfere della vita quotidiana.

I Nomi dei concorrenti

Sara Agri - Viterbo

Sabrina Armilato - Genova

Sofia Barbieri - Genova

Giorgia Cavalluzzo - Formia

Giada Campone - Firenze

Felice Cormio - Cerignola

Andrea Del Frate - Montecarlo (vicino Lucca)

Luca Di Stadio - Roma

Emanuele Ermini - Ariccia

Mariagrazia Fedele - Massafra (Taranto) - ma vive a Milano

Giovanni Fiorito - Salerno - ma vive a Milano

Oscar Frau - Cagliari

Enrico Garufi - Taormina

Andrea Gramiccia - Roma

Greta Lazzaroni - Rovetta

Edoardo Mattei - (informazione mancante)

Assen Pessina - Legnano (nato in Bulgaria, adottato)

Leyla Lulù Romano - Provincia di Enna

Enrico Schenoni - (informazione mancante)

Lorenzo Toninelli - (informazione mancante)

Gabriele Verde - Civitavecchia (nato a Berlino, genitori pugliesi)

Stefano Vulcano - Provincia di Cuneo

Giorgia Yin - Treviso

Gli Istruttori

Renato Daretti: Capo istruttore, responsabile dell'addestramento

Giovanni Rizzo: Capo istruttore, affianca Daretti

Germano Capriotti: Istruttore

Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera: Aiuto Istruttori

Dove vedere La Caserma 2 e quante puntate sono

La Caserma 2 va in onda ogni domenica alle 21:00 su Rai 2, inoltre è possibile vedere docu-reality anche in live streaming su RaiPlay, e sull'app tramite smart tv, tablet e smartphone. Il docu-reality ci terrà compagnia per sei settimane, dal 12 novembre al 17 dicembre.