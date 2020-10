La Bibbia degli Spoiler: il libro più irriverente e "pauroso" è in libreria

E così Movieplayer.it, il web magazine di cinema serie TV e streaming video, torna subito su tutti gli scaffali e negli store online con un nuovo imperdibile libro, La Bibbia degli Spoiler, scritto dalle penne più brillanti e seguite della redazione, partendo da un'idea di Riccardo Deserti. La Bibbia degli Spoiler è disponibile sul nostro store digitale ed è in vendita online ed in tutte le librerie a partire dal 29 ottobre 2020, al prezzo di 9,90 €.

Un libro ironico, irriverente e fuori dalle righe che non può mancare nelle case di tutti i cinefili pronti a ridere e sorridere dei propri film e serie tv preferiti. Una piccola e imperdibile bibbia che, se da un lato strizza l'occhio a chi ha già visto i titoli proposti, col suo approccio divertente e dissacrante punta a stuzzicare la curiosità di chiunque. Un libro che regala, pagina dopo pagina, piccole dosi di buonumore, includendo e giocando su quella spoilerofobia della quale, vista più da vicino, emerge anche e soprattutto il lato comico.

666 titoli, dei quali 100 appartengono a serie televisive, che includono pietre miliari del grande e piccolo schermo tanto quanto i maggiori successi degli ultimissimi anni. Un piccolo libro oggetto, con un design ideale per essere esposto con orgoglio sugli scaffali di cinefili e non.

Al suo interno de La Bibbia degli Spoiler oltre a un'accurata introduzione a cura di Luca Liguori, si susseguono senza soluzione di continuità i 666 titoli selezionati, ognuno dei quali accompagnato da uno spoiler ironico e irrispettoso, che rispecchia il lavoro alle spalle della stesura del libro. Dieci addetti ai lavori che si sono confrontati con passione su film e serie televisive, riversando all'interno del testo il clima ironico e dissacrante che ha accompagnato il lavoro congiunto della squadra di autori.

Chi ha paura dello spoiler? "Per chi come noi, è chiamato ogni giorno a raccontare i film che ha visto e ad analizzarne i contenuti, lo spoiler è un elemento da non sottovalutare, ma a cui prestare sempre massima attenzione. A causa di un'eccessiva spoilerofobia il rischio è quello di avere una critica sempre più superficiale e poco approfondita. Ed è proprio per questo che sempre più persone sembrano volersi liberare dalla cosiddetta "tirannia dello spoiler" - commenta Luca Liguori, tra gli autori del libro e Direttore Editoriale di Movieplayer.it. "Con questo libro abbiamo quindi scelto di non prenderci sul serio, scherzando ed esorcizzando quella spoilerofobia che, a vari livelli, interessa tutti gli amanti del cinema e ogni fedele appassionato di serie (inclusi noi). Abbiamo voluto dar voce a quei commenti scanzonati e senza filtri che in genere restano confinati alle chat fra amici, divertendoci a prendere in giro prima di tutto noi stessi."

A parlare più approfonditamente del libro, saranno gli stessi autori durante la conferenza digitale che si svolgerà il 2 novembre alle ore 15.00, in contemporanea live sul canale Twitch di Movieplayer, sulla pagina ufficiale di Movieplayer su Facebook e sul canale ufficiale Youtube di Movieplayer. La moderatrice dell'evento streaming sarà la giornalista Gabriella Giliberti, con la presenza di alcuni degli autori tra cui Luca Liguori, Giuseppe Grossi, Valentina Ariete e Matteo Maino. L'evento è aperto a tutti e non necessita di registrazione