L’estate adesso - Jova beach Play, il backstage in streaming su Rai Play

La festa più lunga dell'estate: Jovanotti torna in esclusiva su RaiPlay con L'estate adesso - Jova beach Play. Il docubeach, disponibile in piattaforma, racconta in 11 puntate il meglio del backstage del mega tour estivo del cantante sulle spiagge italiane, attraverso i punti di vista privilegiati degli ospiti che in ogni tappa lo accompagneranno.

L'original di RaiPlay inizia proprio con Lignano Sabbiadoro da dove è partita la seconda edizione del concertone di Jovanotti che ha duettato con i primi ospiti del palco Max Pezzali e, naturalmente, Gianni Morandi con il quale ha stravinto alla serata delle cover dell'ultima edizione di Sanremo. Ogni venerdì un nuovo episodio e in ogni puntata un narratore d'eccezione, Sammy Basso per la prima tappa, a scrivere una "cartolina d'autore" per riportare i momenti più belli, originali ed esclusivi vissuti sulla spiaggia e nel backstage della festa più lunga dell'estate, appunto, che RaiPlay racconterà fino a settembre.

A completare la serie un'ultima puntata speciale in cui sarà lo stesso Jovanotti a ripercorrere l'intero viaggio. "Il ritorno di Jovanotti su RaiPlay con un docubeach, dedicato al backstage del tour del cantante - sottolinea Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay e Digital - è semplicemente un sogno che si avvera, attraverso il quale il pubblico della piattaforma del Servizio Pubblico avrà la possibilità di immergersi in un'atmosfera assolutamente unica".

Ogni episodio di L'estate adesso - Jova Beach Play avrà una durata di circa 15 minuti e sarà disponibile ogni settimana a ridosso delle varie tappe. La pubblicazione della serie diventerà quindi contestuale al tour: un racconto "a caldo", immediato e fortemente ancorato a ciò che sta accadendo con tante sorprese e altrettanti momenti emozionanti da vivere con la piattaforma della Rai.