Kylie Minogue invita in Australia i britannici delusi da Brexit con un video, ma è polemica

Il ministero del Turismo australiano, con la collaborazione di star come Kylie Minogue, ha realizzato un video musicale in cui invita in Australia tutti i britannici delusi da Brexit, ma è polemica tra i cittadini.

Se è Kylie Minogue con un video a invitare in Australia tutti quei britannici delusi da Brexit, allora c'è il caso che davvero in tanti possano accettare, anche perchè ci sono i tenerissimi quokka, ma gli australiani non sono proprio contenti dell'iniziativa.

La clip del brano intitolato Matesong - che significa 'canzone dell'amico' - è stata in realtà realizzata dal Ministero del Turismo australiano. Scritta dal cantautore e comico Eddie Perfect, e cantata da Kylie Minogue, la Matesong ha lo scopo di attirare turisti provenienti dal Regno di sua Maestà Elisabetta II dall'altro lato del mondo. Non solo Kylie Minogue, ma anche l'ex-campione di cricket Shane Warner, il campione olimpico di nuoto Ian Thorpe, tre degli australiani più noti in Inghilterra, per uno spot girato a Sandringham, spiaggia vicina a Melbourne che si chiama proprio come la località da cui la regina trasmette i suoi auguri di Natale ai cittadini.

E anche il tempismo della sua messa in onda nel Regno Unito è stato perfetto: pochi minuti prima del discorso della sovrana.

Con testo e immagini non si fa altro che elogiare la proverbiale tranquillità della vita australiana, gli sconfinati spazi, le spiagge assolate, la vastità dell'oceano e tutti gli sport che è possibile praticarvi, senza tralasciare il carattere ospitale e bonario degli abitanti, e il fattore linguistico che elimina qualunque difficoltà nella comunicazione per un eventuale turista inglese. Quale posto migliore, dunque, dell'Australia in cui rifugiarsi per sfuggire alle politiche di Boris Johnson e a Brexit? E poi ci sono i tenerissimi quokka!

Peccato, però, che non tutti in Australia sembrano aver apprezzato l'iniziativa del Ministero del Turismo e la polemica è divampata come gli incendi che da settimane stanno funestando il Paese e che si stanno rivelando particolarmente difficili da domare. Così, tra chi ricorda la difficile situazione climatica attuale, e chi fa già i conti in tasca al Ministero, sul premier australiano Scott Morrison continuano a piovere critiche.