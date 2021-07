Kyle Allen interpreterà Romeo nel film Rosaline ispirato alla tragedia di William Shakespeare

Sarà Kyle Allen l'interprete di Romeo nel nuovo film Rosaline, ispirato alla tragedia di William Shakespeare Romeo & Giulietta.

Il progetto sarà prodotto da MGM, in collaborazione con 21 Laps di Shawn Levy e Dan Cohen, e alla regia sarà impegnata Karen Maine.

Rosaline è ispirato al romanzo When You Were Mine scritto da Rebecca Serle e racconterà la storia di Giulietta (Isabela Merced) dalla prospettiva di sua cugina, Rosaline (Kaitlyn Dever), che è anche l'ex di Romeo (Kyle Allen).

La sceneggiatura è firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber, già autori di 500 giorni insieme.

Kyle Allen ha recentemente recitato nel film Space Oddity, diretto da Kyra Sedgwick, e in The Map of Tiny Perfect Things. L'attore, inoltre, fa parte del cast di remake di West Side Story diretto da Steven Spelberg. Per il piccolo schermo, invece, il giovane ha recitato in occasione di show come American Horror Story: Apocalypse e The Path.