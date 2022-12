Kung Fu Panda: The Dragon Knight Travels to India, gustatevi il primo trailer della serie Netflix!

E' stato rilasciato il trailer di Kung Fu Panda: The Dragon Knight Travels to India che arriverà su Netflix il 12 gennaio 2023.

E' stato condiviso nelle scorse ore il trailer della seconda stagione della serie DreamWorks Animation e Netflix Kung Fu Panda: The Dragon Knight Travels to India.

La sinossi ufficiale, riportata da Ign, rivela parte di ciò che accadrà nei nuovi episodi dello show: "_L'inseguimento dei malvagi Klaus e Veruca e delle potenti armi Tianshiang porta Po ad avventurarsi fuori dalla Cina per la prima volta con un gruppo eterogeneo di guerrieri, tra cui la feroce Lama Errante, il viscido Rukhmini e il fedele Mr. Ping.

Da una rapina in un museo in India a un'eruzione vulcanica in America centrale, gli eroi affrontano pericoli a ogni svolta nel loro viaggio per svelare i segreti che circondano il fratello di Blade e il suo legame con le armi magiche. E infine, mentre la squadra di guerrieri inizia un lungo viaggio verso l'Inghilterra, Po racconta una storia che spiega le usanze e le tradizioni del capodanno cinese per elevare lo spirito dell'equipaggio in uno speciale del capodanno lunare_".

Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone, la recensione: in viaggio con Po su Netflix

Jack Black e Rita Ora tornano rispettivamente come voci di Po e Wandering Blade. Il cast include anche Chris Geere (Klaus Dumont), Della Saba (Veruca Dumont), Rahnuma Panthaky (Rukhmini), James Hong (Mr. Ping), Ed Weeks (Colin).

La seconda stagione di Kung Fu Panda: The Dragon Knight arriverà su Netflix il 12 gennaio 2023.