Krzysztof Kieślowski: la trilogia dei colori torna al cinema dall'11 al 13 settembre

Lucky Red ha scelto di riportare in sala la trilogia dei colori di Krzysztof Kieślowski, il Film Blu, il Film Bianco e il Film Rosso, a trent'anni dalla sua realizzazione. Realizzati tra il 1993 e il 1994, per i tre film, che nell'insieme costituiscono l'ultima opera prima della scomparsa del suo autore a soli 54 anni, Kieślowski prende ispirazione dai tre colori della bandiera francese e dai tre ideali rivoluzionari che essa rappresenta: libertà, uguaglianza, fratellanza.

Vincitrice di numerosi riconoscimenti, a partire dai tre premi alla Mostra di Venezia da Film Blu (Leone d'oro per il Miglior Film, Coppa Volpi per la migliore attrice a Juliette Binoche e Osella per la migliore Fotografia a Slawomir Idziak), la Trilogia dei colori è considerata un capolavoro dai cinefili di tutto il mondo e tornerà nelle sale italiane in versione restaurata in 4k.

Nei tre film interpretati da Juliette Binoche, Zbigniew Zamachowski e July Delpy, Jean-Louis Trintignant e Irène Jacob, nulla è lasciato al caso: Kieślowski mette in atto una profonda indagine sull'esistenza umana, un'analisi accurata dei sentimenti di risposta al dolore e all'indifferenza.

Primo capitolo e primo appuntamento al cinema è con Film Blu, nelle sale italiane dall' 11 al 13 settembre, un viaggio interiore intenso e profondo in cui la libertà della sua superba protagonista, la Binoche, è quella di sentirsi emotivamente libera dal mondo per resistere al vuoto e reagire alla straziante perdita della sua famiglia.