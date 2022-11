Kore-eda Hirokazu, il regista di Un affare di famiglia tornerà nei cinema con Monster

Kore-eda Hirokazu conferma gli attuali lavori in corso su Monster, la sua nuova pellicola in arrivo l'anno prossimo, promettendo una sorta di "ritorno alle origini".

Dopo aver ampiamente dimostrato il suo valore come regista, Kore-eda Hirokazu sta tornano operativo con un nuovo film interamente girato in Giappone: Monster. L'annuncio è arrivato lo scorso venerdì.

Al fianco di Kore-eda troviamo nuovamente Sakamoto Yuji, come sceneggiatore, mentre alla produzione abbiamo Kawamura Genki (con cui ha collaborato alla nuova serie originale Netflix "The Makanai: Cooking for the Maiko House", in uscita il 12 gennaio 2023).

Nel 2018 Kore-eda Hirokazu vinse la Palma d'oro a Cannes con Un affare di famiglia, seguito da altri due lungometraggi realizzati sempre all'estero: The Truth (girato in Francia) e Broker (in Corea). Con Monster si prospetta una sorta di "ritorno alle origini" della sua carriera, cercando di confermare il grande successo raggiunto a Cannes.

Per adesso, oltre alla sua data d'uscita fissata per il 2 giugno 2023, non sappiamo molto di più su Monster, né riguardo al suo cast e né sulla sua trama, ma vi terremo aggiornati.