Kitty Spencer: le foto del matrimonio e dell'abito da sposa della nipote di Lady Diana

Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, si è sposata a Roma nella splendida ed estremamente scenografica Villa Aldobrandini, presso Frascati. Le foto del suo matrimonio e, soprattuto, del suo meraviglioso abito da sposa, stanno facendo il giro del web.

La trentenne ha indossato un abito in pizzo bianco d'ispirazione vittoriana realizzato per lei da Dolce e Gabbana, brand di cui è anche la global ambassador. La nipote della Principessa di Galles ha sposato Michael Lewis: un imprenditore sudafricano con tre figli e un patrimonio stimato in 80 milioni di sterline.

Lo splendido vestito, come si può vedere dalle foto, è caratterizzato da maniche lunghe e spalline strutturate, un corpetto rigido e un'abbottonatura elegante che dal collo arriva fino all'orlo della gonna. L'abito in questione è stato sfoggiato nella giornata di sabato, seguito da un secondo vestito per la cena e un terzo per la festa di fine serata.

Molte persone erano deluse di non avere rivisto sulla testa di Kitty la Tiara, ovvero il diadema di famiglia indossato esattamente 40 anni fa da Diana per le sue nozze. Kitty è la figlia della modella Catherine Victoria Lockwood e ha due sorelle gemelle, Lady Amelia e Lady Eliza, che hanno da poco iniziato la loro carriera nell'industria della moda.