Kissing Gorbaciov di Andrea Paco Mariani e Luigi D'Alife: al via il crowdfunding

Al via il crowdfunding di Kissing Gorbaciov, il nuovo progetto firmato dalla casa di produzione indipendente SMK Factory, in collaborazione con AAMOD - Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, per la regia di Andrea Paco Mariani e Luigi D'Alife.

Dopo i primi ciak, con le riprese iniziate in estate in Puglia a Melpignano (provincia di Lecce) e proseguite in diverse location in Emilia Romagna, il documentario entra in una nuova fase: sarà possibile partecipare alla realizzazione del film, con un contributo che permetterà di diventare parte del film (nei titoli di coda), ricevere diverse ricompense e gadgets del film. Il crowdfunding è attivo sul sito di Produzioni Dal Basso: https://sostieni.link/32371.

La contaminazione e l'incontro tra culture diverse continua ad avere ancora una carica rivoluzionaria: dai ricordi e dal materiale d'archivio, il passo alla voce viva e al racconto di chi c'era è breve e doveroso. In "Kissing Gorbaciov" sono protagonisti, e ospiti d'eccezione, i CCCP - Fedeli alla Linea riuniti al completo dopo numerosi anni con la loro storica formazione, con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Guidici e Danilo Fatur, come gli organizzatori di quel pazzo viaggio dalla Puglia a Mosca, il festival "Le idi di marzo" del 1988, ovvero Antonio Princigalli e Sergio Blasi (ideatore della Notte della Taranta in Salento).

Ancora, tra gli altri, compariranno gli artisti dell'epoca che si esibirono sul palco a Melpignano, come alcune tra le band sovietiche che parteciparono al progetto e gli italiani Wilko Zanni, fondatore dei RATS, e i Mista & Missis. Altri saranno annunciati. Attraverso materiale d'archivio, grazie alla collaborazione con AAMOD e con i CCCP - Fedeli alla linea, con le testimonianze dirette degli artisti, il documentario copre più di 3.500 km tra Melpignano e San Pietroburgo, passando per la rossa Emilia e Mosca, per scoprire l'incredibile storia del tour che riuscì a creare un ponte tra due mondi, fino ad allora divisi, attraverso una lingua che non ha bisogno di interpreti: la musica, la forza del rock, il linguaggio del punk.

Kissing Gorbaciov, da un soggetto di Andrea Paco Mariani, Luigi D'Alife e Roberto Zinzi, è una produzione Smk Factory con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission, il patrocinio del Comune di Melpignano, ed il patrocinio e supporto logistico di Apulia Film Commission.