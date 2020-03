Kiss Me Licia: la mattina su Italia1 torna uno degli anime più amati di sempre

Kiss Me Licia torna la mattina su Italia 1, alle 8:00 in punto, e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play insieme ai sequel live action italiani.

Kiss Me Licia torna di mattina su Italia 1: a partire da oggi, mercoledì 25 marzo, ogni mattina dalle 8:00 in punto durante Latte e cartoni, è tornata la storia d'amore che ha appassionato generazioni, quella tra Licia e Mirko. E se per quell'ora avete altro da fare, sarà possibile recuperare direttamente gli episodi anche in streaming sul portale Mediaset Play, nella sezione Kids.

Nato come manga shōjo, scritto e disegnato da Kaoru Tada tra il 1982 e il 1984, la serie anime, prodotta da Toei Animation, ha debuttato nel 1983 ma la sua fama è davvero esplosa all'arrivo in Italia, nel 1985, con il titolo di Kiss me Licia. Per conoscerne la storia basta cominciare a canticchiare la celebre sigla: un giorno, durante un acquazzone, Licia incontra per caso Andrea, un bambino che frequenta l'asilo, scappato di casa col suo gatto Giuliano, e si prende cura di loro. Poco dopo, mentre cammina per strada, si scontra con Mirko, il fratello maggiore di Andrea, nonché capo e cantante del gruppo dei Bee Hive, preoccupato per la scomparsa del fratellino. Dopo un primo momento d'attrito, tra i due nasce un'amicizia destinata a tramutarsi in un travolgente amore.

Nel nostro Paese il successo fu così travolgente che il 6 ottobre 1986 su Italia 1 fu trasmesso per la prima volta Love Me Licia, il sequel live action dell'anime. I protagonisti sono Cristina D'Avena nel ruolo di Licia e Pasquale Finicelli nel ruolo di Mirko, frontman dei BeeHive. Non mancano gli altri personaggi come Marrabbio, il padre di Licia, Andrea, il fratellino di Mirko e il gatto Giuliano con le sue battute. A questo sequel ne seguirono altri 3: Licia dolce Licia, andato in onda per la prima volta su Italia 1 nella primavera del 1987, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia (1988). L'ultimo episodio di Balliamo e cantiamo con Licia funge da collante per lo spin-off della saga televisiva di Licia, Arriva Cristina, che vede protagonista la stessa Cristina D'Avena nei panni di se stessa come leader di un complesso musicale insieme ai suoi compagni di università.

Per il gran ritorno della serie anime Kiss Me Licia su Italia1, Mediaset ha reso disponibili anche tutti gli episodi dei live action, in streaming on demand su Mediaset Play.