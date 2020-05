Kingdom Hearts: in arrivo una serie live-action per Disney+?

Kingdom Hearts potrebbe diventare una serie tv live-action, anche se per ora la notizia non è stata confermata da nessuna fonte ufficiale e si tratta solo di un'indiscrezione pubblicata dal sito Inside The Magic.

Il popolare videogioco è tra i titoli più apprezzati degli ultimi anni e l'ipotesi di un adattamento delle avventure per il piccolo schermo, progetto che potrebbe essere destinato a Disney+, ha già suscitato molto entusiasmo tra i fan.

Secondo la notizia apparsa online lo show dovrebbe avere come protagonisti Sora, Paperino e Pippo mentre viaggiano attraverso vari universi ispirati ai film Disney.

Il gioco ha infatti al centro un giovane che si ritrova alle prese con una missione: ritrovare i suoi amici scomparsi misteriosamente ed evitare che le armate dell'oscurità distruggano altri mondi dopo quanto accaduto al suo. Durante il viaggio si ritrova in un altro mondo dove incontra i personaggi come Paperino e Pippo, decidendo di compiere la missione insieme su richiesta di Re Topolino.

Le avventure mostrate nel videogame potrebbero quindi prendere vita sugli schermi televisivi con una spettacolare serie live-action che sfrutterebbe i personaggi e i mondi della Disney.