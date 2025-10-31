Kim Kardashian accusa la NASA: “L’allunaggio del 1969 è falso”, la risposta dell’agenzia

Kim Kardashian esperta di teorie del complotto. La socialite e personaggio tv americano ha fato molto discutere per le sue dichiarazioni all'interno del programma The Kardashians.

Nell'episodio in onda giovedì, Kim Kardashian ha affermato di essere convinta che l'allunaggio del 1969 sia assolutamente fake e non sia mai avvenuto realmente.

La NASA risponde a Kim Kardashian sull'allunaggio

Secondo Kardashian, il viaggio di Buzz Aldrin sulla Luna è stato inscenato a tavolino. In seguito a quelle dichiarazioni, la NASA ha risposto all'imprenditrice tramite il profilo X.

Buzz Aldrin mentre cammina sulla Luna nel 1969

"Sì, Kim Kardashian... Siamo già stati sulla Luna, sei volte!" ha risposto l'agenzia aerospaziale americana con le parole dell'amministratore ad interim Sean Duffy. Quest'ultimo ha fatto anche riferimento alla missione Artemis, che riporterà la NASA sulla Luna 'sotto la guida del presidente Donald Trump. Abbiamo vinto la scorsa corsa allo spazio e vinceremo anche questa', sottolinea Duffy.

Le dichiarazioni di Kim Kardashian sull'allunaggio della NASA

Nel nuovo episodio di The Kardashians, Kim Kardashian viene mostrata sul set della prossima serie tv nella quale ha recitato All's Fair, impegnata a cercare di convincere la co-star Sarah Paulson sul fatto che Aldrin non abbia mai camminato sulla Luna, citando anche un'intervista all'astronauta nel quale, secondo Kardashian, l'uomo ormai anziano e confuso biascicherebbe anche le parole.

Sui social circola un video dell'intervista a Buzz Aldrin di Conan O'Brien in cui l'astronauta si riferisce ad alcune parti animate delle trasmissioni dello sbarco sulla Luna, e secondo i detrattori quelle sarebbero delle prove sulla presunta totale invenzione dell'allunaggio.

La NASA ha subito chiarito: "Si riferiva alle animazioni usate dalle emittenti televisive dell'epoca per illustrare la missione, montate insieme a filmati reali" ha spiegato l'agenzia "L'allunaggio è effettivamente avvenuto e gli uomini hanno camminato sulla Luna". Kim Kardashian invece è convinta del contrario: "Secondo me, non è mai successo. Mi occupo di teorie del complotto in continuazione. Non credo che siamo andati sulla Luna. Penso che fosse tutto falso".