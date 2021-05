Khris Davis sarà George Foreman nel film diretto da George Tillman Jr.

Khris Davis sarà il protagonista del film biografico dedicato al campione di pugilato George Foreman, progetto che verrà prodotto da AFFIRM Films.

Alla regia del lungometraggio ci sarà George Tillman Jr. e la ricerca del giusto interprete è stata lunga e complicata.

Nel cast del progetto ci sarà anche Sullivan Jones nel ruolo di Muhammad Ali.

George Tillman Jr. ha dichiarato: "Abbiamo compiuto una ricerca estesa in tutto il mondo per trovare qualcuno che potesse interpretare George Foreman. Alla fine Khris Davis è stato l'unico che potrebbe racchiudere il suo percorso in modo così naturale. Foreman è passato dall'essere uno dei pugili più temuti al mondo al ritorno, compiendo poi un'incredibile ritorno sul ring all'età di 45 anni".

La sceneggiatura del progetto è stata firmata da Frank Baldwin e Tillman Jr, basandosi su una sceneggiatura originale firmata da Dan Gordon.

Le riprese inizieranno in ottobre.

Davis, recentemente, ha fatto parte del cast di film come Judas and the Black Messiah e ha recitato nelle serie Atlanta e The Blacklist.