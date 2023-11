Kevin Bacon ricrea il balletto di Footloose per festeggiare la fine dello sciopero

Kevin Bacon, ha postato un video in cui ripropone il celebre balletto di Footloose per festeggiare la fine dello sciopero SAG-AFTRA.

Kevin Bacon ripropone il suo iconico balletto di Footloose per festeggiare la fine dello sciopero SAG-AFTRA durato 119 giorni. Nel video postato su X, l'attore balla sulle note di Never dei Moving Pictures in un fienile vuoto. Nella didascalia Bacon, che ha interpretato Ren McCormack nel film cult Footloose del 1984, si legge: "Sciopero finito!". Il video in pochi minuti ha infiammato il web facendo milioni di visualizzazioni in poco tempo.

Di seguito potete guardare il video del balletto di Footloose:

I sentimenti di Bacon sono stati condivisi da quasi tutti i lavoratori dell'industria dello spettacolo che non vedono l'ora di tornare al lavoro, con attori come Noah Schnapp, Albert Brooks, Mandy Moore e tra i tanti che hanno festeggiato l'accordo provvisorio della SAG-AFTRA.

Kevin Bacon star della serie horror The Bondsman

Footloose e la consacrazione

Bacon ha recentemente raccontato al podcast Podcrushed che quando ha fatto il provino per Footloose, non si era reso conto che si trattava di un teen musical. "Quando ho fatto Footloose, non avevo una formazione da ballerino. Se devo essere sincero, non avevo nemmeno capito che si trattava di un musical. Pensavo che fosse solo un film, semplicemente quando mi dicevano di ballare ballavo", ha detto Bacon. Footloose divenne un grande successo e lo rese famoso come attore, consacrandolo ad icona della cultura pop.

L'attore di Mystic River, recita a fianco di Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke, nel Il mondo dietro di te, che uscirà l'8 dicembre su Netflix.