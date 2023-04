Kelli Giddish torna in Law & Order: Unità Speciale e Law & Order: Crimine Organizzato, ecco il motivo

Kelli Giddish torna nel mondo di Law & Order: comparirà in un episodio di Law & Order: Unità Speciale e Law & Order: Crimine Organizzato. L'attrice aveva annunciato il suo addio alla serie nell'agosto del 2022 e il suo personaggio, Amanda Rollins, era uscito di scena nell'episodio trasmesso negli Stati Uniti nel dicembre dello stesso anno.

Kelli Giddish farà ritorno per l'episodio finale di Law & Order: Unità speciale e per il penultimo episodio di Law & Order: Organized Crime. Amanda Rollins sorprenderà i suoi ex colleghi annunciando di essere incinta. Non è ancora noto se questo sarà il preludio al ritorno del personaggio nella prossima stagione. La NBC ha infatti rinnovato tutte e sei le serie create da Dick Wolf, tra cui il franchise Law & Order e il franchise Chicago, che include Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med.

Kelli Giddish, nel mondo creato da Dick Wolf, interpreta il ruolo di Amanda Rollins. Nell'episodio finale in cui il personaggio è comparso, il detective ha sposato l'Assistente Procuratore Distrettuale Sonny Carisi Jr., che ha il volto di Peter Scanavino. Durante quell'occasione, Rollins aveva rivelato di aver accettato un lavoro come insegnante presso la Fordham University.

Quando aveva lasciato la serie, Kelli Giddish aveva detto: "Semplicemente credo che fosse giunto il momento nella storia di Rollins di dire addio. Ho sentito come se stesse andando in una certa direzione e l'episodio della scorsa notte sembrava esattamente il posto giusto per lasciarla in quel momento". Inoltre, aveva aggiunto: "Sono veramente felice per le cose che stanno accadendo nella mia vita privata e vedo una sorta di riflesso tra ciò che sta accadendo nella mia vita e ciò che sta accadendo nella vita di Rollins. Ci sono tante cose positive da celebrare".