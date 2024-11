Keira Knightley ricorda il “trauma” delle continue speculazioni sui suoi disturbi alimentari

Keira Knightley riflette sui suoi anni giovanili sotto i riflettori. In un'intervista al Times, la star di Orgoglio e Pregiudizio, ha raccontato com'è stato affrontare le continue speculazioni sul suo peso all'inizio della sua carriera e le affermazioni secondo cui avrebbe avuto un disturbo alimentare.

I disturbi alimentari e la stampa

"Sapevo di non avere a che fare con un disturbo alimentare. Sapevo che stavo mangiando", ha detto l'attrice, aggiungendo che da allora ha cercato di non pensare a gran parte di quell'esperienza. "Nel modo classico dei traumi, non me lo ricordo", ha detto.

Keira Knightley e Rosamund Pike in Orgoglio e Pregiudizio

"C'è stata una cancellazione completa, e poi alcune cose vengono fuori e improvvisamente ne ho un ricordo molto corporeo perché, in definitiva, è una vergogna pubblica, no?", ha continuato l'attrice. "È ovviamente parte della mia psiche, visto quanto ero giovane quando è successo. Ha fatto parte dell'inizio della mia carriera".

L'ormai mamma di due figli ha fatto notare che la stampa di solito manca di empatia quando si occupa di star che vivono con disturbi alimentari, ricordando una volta che Mary-Kate Olsen - entrata in riabilitazione per un disturbo alimentare nel 2004 - è stata pubblicamente derisa.

"Ricordo in modo viscerale che una delle gemelle Olsen soffriva di anoressia ed era entrata in una clinica. Ricordo che me lo chiesero durante un press tour, come se fosse uno scherzo. Doveva essere svergognata per aver cercato aiuto per l'anoressia", ha raccontato l'attrice di Love Actually - L'amore davvero.

"Ricordo che ero seduta lì e pensavo: 'Wow, è pazzesco'. Riuscite a immaginarlo?", ha continuato, condividendo che il momento l'ha resa molto emotiva nonostante non riguardasse lei. "Non riesco ancora a sopportarlo", ha detto.

Keira knightley in una scena del film Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma

Nel 2018, la Knightley ha rivelato di aver avuto un "crollo mentale" quando aveva 22 anni, condividendo che le era stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico a causa della sua rapida ascesa alla fama.

"Sono entrata in terapia e tutto il resto, e un terapeuta mi ha detto: '_È incredibile - di solito vengo qui e ci sono persone che pensano che la gente parli di loro e pensano di essere inseguite, ma in realtà non è così. Tu sei la prima persona a cui succede davvero!'", ha detto alla conduttrice.

L'attrice ha anche parlato in precedenza delle sue difficoltà con la fama. Nel 2023, parlando con Harper's Bazaar UK, ha rivelato di non essersi "mai sentita a suo agio" per come veniva percepita in film come Pirati dei Caraibi. "Mi sono sentita molto costretta. Mi sono sentita molto bloccata", ha ricordato l'attrice, sottolineando che il suo personaggio nel franchise dei Pirati era "oggetto delle brame di tutti". Ha poi aggiunto che "i ruoli successivi sono stati il tentativo di uscire da questa situazione".