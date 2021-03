Keanu Reeves star di BRZRKR: Netflix annuncia un film e una serie animata

Keanu Reeves sarà il protagonista degli adattamenti del fumetto BRZRKR che verranno prodotti per Netflix.

La piattaforma di streaming ha infatti ottenuto i diritti necessari a sviluppare film e serie animate ispirate all'opera creata dalla star del cinema ed edita da BOOM! Studios.

BRZRKR si basa su un'idea originale di Keanu Reeves ed è un fumetto co-scritto in collaborazione con Matt Kindt, mentre le illustrazioni sono firmate da Ron Garney, artista della Marvel. I volumi possono inoltre contare sul sostegno di Bill Crabtree, Clem Robins e Rafael Grampá, che ne ha firmato anche le copertine.

La serie è composta da dodici numeri e la pubblicazione è iniziata il 3 marzo. Keanu Reeves avrà la parte del guerriero immortale, che ha combattuto per oltre 80.000 anni, che è per metà uomo e per metà una divinità, dopo essere stato maledetto e costretto ad agire in modo violento. "B", dopo aver vagato per secoli in giro per la Terra, ha iniziato a lavorare per il governo americano e si occupa delle battaglie troppo violente e pericolose per gli esseri umani, ottenendo in cambio la verità sulle proprie origini e scoprendo un modo per porre fine alla propria vita.

L'attore interpreterà il protagonista in un film e darà voce al personaggio in una serie animata spinoff, oltre a essere coinvolto come produttore esecutivo dell'ambizioso progetto.