Kay Cannon sarà la regista della commedia 79ers

Kay Cannon, dopo il successo di Pitch Perfect, sarà la regista della commedia 79ers, prodotta da Lionsgate.

La sceneggiatura del progetto sarà firmata da Dylan Meyer, che ha sviluppato un'idea di Ben Schwartz.

Al centro della trama di 79ers ci sarà un gruppo di amici che si sono persi di vista e ora sono costretti a ritrovarsi dopo 20 anni con lo scopo di completare una caccia al tesoro che avevano iniziato quando erano dei teenager, senza mai riuscire a completare l'impresa.

Nathan Kahane, presidente di Lionsgate Media Pictures, ha dichiarato: "Kay è meravigliosa nel rappresentare i personaggi alle prese con delle situazioni all'insegna dei conflitti ed è la scelta perfetta per questa commedia. Spero che quando finiremo questo film sembrerà come una versione per adulti de I Goonies. Ho amato questo script fin dalla prima volta che l'ho letto. Offre dei ruoli grandiosi per un gruppo di attori che interpreteranno i nostri amici che possiedono la saggezza e le esperienze dei trentenni, ma devono fare i conti con i problemi, legati all'adolescenza, che devono superare mentre si riuniscono per una leggendaria caccia al tesoro che per decenni non sono riusciti a completare".

Kay Cannon aveva debuttato alla regia con Giù le mani dalle nostre figlie, la commedia prodotta da Universal e Point Grey che ha incassato oltre 94 milioni di dollari, e ha firmato la sceneggiatura del franchise di Pitch Perfect.

