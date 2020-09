Katy Perry: foto al naturale cinque giorni dopo il parto

Katy Perry ha voluto mostrare il suo aspetto al naturale dopo il parto: la cantante è da sempre fautrice del body positive e ha pubblicato una foto in cui mostra con orgoglio ed ironia l'accettazione del suo corpo dopo lo stress del parto.

Katy Perrye Orlando Bloom sono diventati da pochi giorni genitori di Daisy Dove. La cantante è diventata madre per la prima volta mentre il suo compagno ha già un figlio con l'ex moglie Miranda Kerr. La coppia aveva annunciato l'evento su Instagram: "Siamo carichi di amore e stupore per l'arrivo in salute e in sicurezza di nostra figlia". Pochi giorni dopo Katy Perry ha voluto condividere una storia su Instagram fingendo di prepararsi a sfilare sul Red Carpet degli MTV Awards.

Ecco il look ideale che Katy Perry ha sfoggiato per partecipare alla serata di gala degli MTV; capelli spettinati da persona esausta, faccia assonata e senza trucco, reggiseno da allattamento Medela e mutandone della nonna (probabilmente usa e getta) marcate Frida. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente impegnativi per Perry e non solo perchè ha messo alla luce la sua primogenita, la cantante venerdì scorso ha anche pubblicato il suo ultimo album 'Smile'.