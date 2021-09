Kathryn Prescott: l'attrice di Skins investita da un camion a New York

Secondo quanto riportato da Evening Standard, l'attrice di Skins Kathryn Prescott è rimasta vittima di un incidente che ha messo a repentaglio la sua vita. L'attrice, investita da un camion a New York, ha anche rischiato la paralisi. A rivelarlo è stata sua sorella Megan Prescott attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

Lo scorso martedì, Kathryn Prescott è stata condotta in ospedale dopo essere stata investita da un camion a New York. La rivelazione è stata fatta da sua sorella Megan Prescott, che ha scritto su Instagram: "Ho ricevuto la peggiore telefonata che si possa ricevere in vita. Martedì, infatti, mia sorella è stata presa in pieno da un camion trasportante cemento a New York. Kathryn ha subito numerose fratture, tra cui quella al bacino, alle gambe, ai piedi, a un braccio e a una mano. Ha anche rischiato la paralisi ed è estremamente fortunata a essere ancora viva. Si potrà riprendere soltanto dopo aver ricevuto ottime cure".

Skins: Kathryn Prescott in una foto promozionale per la stagione 4

Megan Prescott ha continuato a proposito dell'incidente che ha coinvolto sua sorella: "Lei si trova da sola a New York e ha bisogno di tutto l'aiuto possibile in modo tale da potersi riprendere. A causa delle precauzioni anti-Covid, mi è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti. Questa decisione mi ha devastata. Sono vaccinata, ho fatto il tampone e posso tranquillamente viaggiare in aereo. Ho anche tutti i documenti che attestano il problema di mia sorella. Se sapete cosa fare per appellarmi all'ambasciata americana ed entrare negli USA, per favore, contattatemi! Ho il cuore a pezzi, non voglio lasciare sola mia sorella e voglio fare tutto il possibile per sostenerla e aiutarla. Per favore, non scrivete a lei, ma contattate me o i suoi manager e agenti! Aiutatemi, vi prego!".

Kathryn Prescott è nata a Palmers Green, a Londra, ed è più grande di sua sorella gemella Megan di circa 6 minuti. Nelle stagioni 3, 4 e 7 di Skins, Kathryn ha interpretato il ruolo di Emily Fitch.