Katherine Waterston star di The End We Start From accanto a Jodie Comer

Katherine Waterston sarà la protagonista del thriller apocalittico The End We Start From accanto a Jodie Comer.

L'attrice sta vivendo un periodo particolarmente ricco di impegni, tra cui si ricordano Babylon diretto da Damien Chazelle e la seconda stagione di Perry Mason.

L'attrice Katherine Waterston, nel film The End We Start From, interpreterà un personaggio chiamato O.

Nel lungometraggio si mostrerà quello che accade quando una crisi ambientale causa un allagamento della città di Londra. Una giovane famiglia viene quindi divisa a causa del caos.

Jodie Comer avrà il ruolo di una donna diventata madre da poco che deve cercare di tornare a casa affrontando le sfide causate dalla situazione e dalla maternità.

Alla regia del film ci sarà Mahalia Bello, mentre Alice Birch (Succession) ha firmato lo script basandosi sul romanzo di Megan Hunter.

Nel team della produzione ci sono anche Benedict Cumberbatch e sua moglie Sophie Hunter.