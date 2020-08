Kate McKinnon sarà Carole Baskin nella serie Joe Exotic, l'attivista: "Spero mi contatti presto"

Kate McKinnon interpreterà Carole Baskin, l'attivista diventata famosa in tutto il mondo dopo il debutto di Tiger King su Netflix, in una nuova serie intitolata Joe Exotic e prodotta da NBC Universal.

Durante un episodio di The Pet Show, l'ormai celebrità, ha voluto esprimere la sua opinione sul progetto condividendo inoltre un consiglio all'attrice che dovrà interpretarla.

Carole Baskin, parlando con Dennis Quaid e Jimmy Jellinek, ha infatti dichiarato: "Kate McKinnon non mi ha contattata e spero davvero che lo faccia prima che si addentri nel lavoro. Vorrei sapere il suo approccio alla serie e cosa sta pensando di fare, e scoprire se c'è qualche modo per darle dei consigli".

La proprietaria di un santuario per felini e nemesi di Joe Exotic ha poi aggiunto: "L'abbiamo interpellata tramite i mezzi di comunicazione perché non ho nessun modo di farlo personalmente, ma abbiamo condiviso pubblicamente un messaggio in cui spieghiamo come speriamo realmente che lei o chiunque si occupi della produzione non finisca per fare come Cardi B che ha ingaggiato persone che stanno sfruttando e compiendo abusi sui felini. Compiere abusi sui felini per mostrare che altre persone non dovrebbero farlo è la cosa peggiore che si possa fare".

La nuova serie tv andrà in onda negli Stati Uniti su NBC, Peacock e la tv via cavo USA. Gli episodi si ispirano a un popolare podcast e racconteranno quello che accade quando Carole Baskin si trova alle prese con Joe Exotic, facendo inoltre i conti con le accuse e i sospetti legati alla misteriosa scomparsa del marito.