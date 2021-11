Kate Beckinsale "sfrutta" le foto hot di Madonna per fare uno scherzo alla figlia

Kate Beckinsale ha "sfruttato" le recenti foto hot di Madonna per fare uno scherzo a sua figlia. L'attrice ha quindi condiviso la conversazione social in cui aveva detto alla ragazza di aver pubblicato lei stessa quegli scatti su internet.

Nelle scorse ore, Madonna ha condiviso su Instagram una serie di scatti che hanno raccolto un gran numero di Mi piace ma anche scatenato la reazione sconvolta di chi, con i propri commenti e le proprie segnalazioni, ha fatto sì che il post venisse eliminato. La cantante di Like A Prayer ha quindi ripubblicato la foto in versione "censurata", spiegando di aver ricaricato l'immagine dopo che Instagram l'aveva rimossa perché "una piccola parte del capezzolo era esposta".

Le immagini in questione hanno richiamato anche l'attenzione di Kate Beckinsale che, dopo averle salvate, le ha girate a sua figlia, fingendo di essere lei stessa la donna sdraiata sotto il letto. L'attrice ha quindi pubblicato la conversazione che testimonia la reazione di sua figlia allo scherzo. Nello scatto si legge la domanda di Beckinsale: "Pensi che abbia esagerato, pubblicando questo? Il fatto è che il mio culo è venuto bene". Lily Mo Sheen, la figlia avuta con Michael Sheen, le ha quindi risposto dicendo che la foto era "un po' troppo" ma anche "molto artistica".

A quel punto, Beckinsale ha rivelato chi fosse la donna nella foto ed ha aggiunto: "Non posso credere che non riconosci il sedere di tua madre da sotto il letto". Nei messaggi successivi, Sheen ha scritto che stava versando "lacrime di gioia" per il fatto che quella non fosse una foto di sua madre. "Non sarei nemmeno imbarazzata se la postassi, però mi preoccuperei", si legge.

A luglio, Beckinsale ha dichiarato in Live with Kelly and Ryan di non aver visto sua figlia per due anni a causa dell'emergenza sanitaria, ma la coppia è rimasta comunque in costante contatto tramite FaceTime. Ricordiamo che Sheen ha ottenuto il suo primo ruolo adulto in The Unbearable Weight of Massive Talent, in cui interpreterà la figlia di Nicholas Cage.