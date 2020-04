Karol, un Papa rimasto uomo: stasera su Canale 5 il secondo TV movie dedicato a Giovanni Paolo II

In onda stasera su Canale 5, alle 21:40, c'è Karol, un Papa rimasto uomo, il TV movie diretto nel 2006 da Giacomo Battiato, ancora dedicato alla figura di Giovanni Paolo II come il suo prequel - Karol, un uomo diventato Papa -, che la rete Mediaset ha mandato in onda a Pasqua.

Karol, un Papa rimasto uomo prende le mosse proprio dove il primo film (realizzato in realtà come una miniserie di due puntate, ma mandato in onda nel 2020 come un unico blocco) aveva lasciato gli spettatori. Il 16 ottobre 1978 il cardinale polacco Karol Wojtyla viene eletto Papa, primo Pontefice non italiano dopo 455 anni, assume il nome di Giovanni Paolo II e stupisce per la sua energia. Inizia una serie di viaggi apostolici nel mondo, sopravvive a un attentato - nel 1981 a piazza San Pietro per mano di Alì Agca - e negli ultimi anni di vita affronta con coraggio la malattia che lo porterà alla morte.