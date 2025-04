Karla Sofía Gascón protagonista del thriller The Life Lift accanto a Vincent Gallo

L'attrice Karla Sofía Gascón ritornerà sul set come protagonista di un thriller psicologico intitolato The Life Lift, diretto dalla regista italiana Stefania Rosella Grassi.

Karla Sofía Gascón, dopo il successo ottenuto da Emilia Pérez e le polemiche causate da alcuni messaggi condivisi in passato sui social media, tornerà tra qualche mese sul set. La nominata agli Oscar sarà infatti protagonista accanto a Vincent Gallo del thriller psicologico intitolato The Life Lift.

Cosa racconterà il thriller

Il nuovo film sarà diretto dalla regista esordiente italiana Stefania Rossella Grassi.

La sinossi ufficiale anticipa che Karla Sofía Gascón avrà la parte di una psichiatra che 'incarna Dio e il diavolo'.

Karla Sofia Gascon ritornerà sul set

Vincent Gallo sarà invece Gabriel, un uomo tormentato che vive in un piccolo appartamento di New York e viene perseguitato da alcuni post-it che vengono lasciati nell'ascensore del condominio in cui vive. I messaggi gli ordinano di compiere degli omicidi con vittime altri abitanti che, a turno, vogliono uccidere delle persone a cui sono legati.

Rossella Grassi ha diretto alcuni cortometraggi, tra cui Preludio con star Isabella Rossellini e Franco Nero. La regista ha rivelato a Variety che il film avrà un budget di circa 3 milioni di dollari e le riprese inizieranno alla fine del 2025.

La filmmaker ha scritto la sceneggiatura insieme a Tommaso Scutari.

I problemi della star di Emilia Perez

Karla Sofía Gascón, tra i suoi prossimi progetti, avrà anche il film Las Mala diretto da Armando Bo, il co-sceneggiatore di Birdman.

La star di Emilia Perez ha affrontato non pochi problemi dopo che alcuni tweet razzisti erano riapparsi online, portando anche il regista Jacques Audiard a prendere le distanze dall'attrice sostenendo che non aveva scuse per le parole e le frasi pubblicate online e di essere rimasto profondamente deluso per il suo comportamento.