Karl Lagerfeld - A lonely king, il documentario sul re della moda stasera su Sky!

Per ricordare il grande direttore creativo appena scomparso, stasera su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) sarà trasmesso Karl Lagerfeld - A Lonely King, un documentario sulla vita e la carriera dell'indiscusso re della moda. Il film è firmato dal consolidato duo francese Thierry Demaizière e Alban Teurlai già autori di altri ritratti come Rocco e Reset - Storia di una creazione, sulle vite di Rocco Siffredi e Benjamin Millepied.

Stilista e fotografo di origini tedesche, Karl Lagerfeld ha legato il suo nome alle case di moda più prestigiose, da Chanel a Fendi, dandogli un'impronta unica e riconoscibile. Direttore creativo di marchi simbolo della moda, Lagerfeld ha vestito molti volti di fama internazionale come Kylie Minogue e Madonna. Considerato il "Re Mida della moda", ha creato alcuni tratti distintivi del suo stile, che lo hanno reso inconfondibile, come i contrasti tra bianco e nero del suo outfit, o l'immagine onnipresente della sua gatta Choupette.

Tra top model e sfilate, Lagerfeld ha sempre camminato in equilibrio tra la sovraesposizione mediatica e un alone di mistero e riservatezza. Karl Lagerfeld - A Lonely King è un documentario che cerca di fare luce nelle pieghe degli episodi privati dello stilista e svelarne gli aspetti più intimi, il carattere e le sue emozioni. Gli autori ripercorrono le tappe più significative della sua vita per realizzare un ritratto assolutamente inedito. Il documentario è disponibile anche su Sky on Demand.