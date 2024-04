Kali Reis affiancherà Chris Pratt nel cast del thriller sci-fi Mercy

Kali Reis, recentemente protagonista di True Detective: Night Country, farà parte del cast di Mercy, il nuovo film con star Chris Pratt.

Le riprese del progetto si svolgeranno in primavera in vista di un debutto nelle sale americane previste per il 16 agosto 2025.

I dettagli del progetto

Catch the Fair One: Keli Reis nel film

Mercy sarà prodotto da Amazon MGM Studios e sarà diretto da Timur Bekmambetov. Nel cast, oltre a Kali Reis, ci saranno anche Chris Pratt, Rebecca Ferguson e Annabelle Wallis.

Il progetto è un thriller sci-fi ambientato in un futuro non troppo lontano in cui la pena capitale è in aumento. Un detective (Pratt) viene accusato di un crimine violento ed è obbligato a dimostrare la sua innocenza.

Bekmambetov (Wanted) si occuperà della regia del progetto, scritto da Marco van Belle (Arthur & Merlin). Il progetto verrà prodotto da Amazon MGM Studios e nel team della produzione c'è anche Charles Roven, recentemente nel team che ha portato al successo Oppenheimer.

Kali Reis, dal fuoco del ring al ghiaccio di True Detective: Night Country

La carriera dell'attrice

Kali Reis, dopo una carriera sul ring, si sta dedicando alla recitazione. Tra i suoi progetti più recenti ci sono la serie True Detective: Night Country, il film Catch the Fair One, di cui è stata anche co-sceneggiatrice, Asphalt City e Wind River: Rising, sequel del film diretto da Taylor Sheridan.