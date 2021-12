Kal Penn star e produttore di Superfan, film ispirato alla vita di Nav Bhatia

Kal Penn sarà il protagonista e produttore di Superfan, un film biografico che racconterà la storia vera di Nav Bhatia, un seguace dei Toronto Raptors. Un anno fa il fan canadese è stato il primo a entrare a far parte della Naismit Basketball Hall of Fame.

Nel lungometraggio prodotto da Stampede Ventures l'attore Kal Penn avrà la parte dell'uomo di Toronto la cui lealtà nei confronti dei Raptors lo ha portato persino a guidare la parata dopo la vittoria del campionato.

Bhatia ha da tempo usato il basket per riunire insieme le persone. Nav è arrivato a Toronto da immigrato sikh senza soldi, affrontando quindi un complicato percorso attraverso il razzismo e i pregiudizi, prima di diventare il venditore di auto più prolifico e conosciuto in tutto il Canada. Nel corso degli anni il basket è diventato per lui un amico e una passione, al punto che non ha mai perso una partita in casa dei Raptors. Ogni stagione ha condiviso la sua passione tramite la filantropia e l'educazione, permettendo a ragazzini poco privilegiati di tutta la nazione di avere l'opportunità di assistere alle partite dei Raptors grazie ai suoi sforzi. Bhatia ha inoltre sostenuto economicamente e organizzato l'halftime show Baisakhi che si svolge una volta ogni anno sul campo dei Raptors, dando a molti canadesi un'opportunità per celebrare il Capodanno Sikh insieme.

Greg Silverman di Stampede Ventures e Jon Berg hanno ottenuto i diritti della vita di Bhatia battendo un'agguerrita concorrenza. Penn ha dichiarato: "Ho fatto delle ricerche e ho seguito l'incredibile storia di Nav fin da quando l'ho visto a una partita dei Raptor nell'anno in cui abbiamo iniziato a girare Designated Survivor a Toronto. Il pubblico lo ama e vedere come sia fonte di orgoglio è per i canadesi, e i fan del basket, mi fa sorridere. La sua storia è all'insegna dell'unità, e sono davvero eccitato e orgoglioso di portarla in vita".

Nav Bhatia ha aggiunto: "Sono senza parole. Avere l'opportunità di continuare a raccontare la mia storia con dei produttori così stimati è un sogno. E poi scoprire che Kal Penn è stato scelto per interpretarmi è ancora più surreale. Questo è qualcosa che non riesco nemmeno a sognare: è uno dei miei attori preferiti e sapere che anche lui ama il basket è un punto in più. Gli insegnerò tutti i miei trucchi del mestiere quando sto distraendo gli avversari".