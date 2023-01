Kai, l'autostoppista con l'accetta, su Netflix in streaming da oggi

Kai, l'autostoppista con l'accetta, l'inquietante documentario sull'assassino Caleb McGillvary, arriva su Netflix in streaming da oggi 10 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Kai Lawrence, altrimenti noto sul web come The Hatchet Wielding Hitchhiker, è diventato famoso nel 2013 quando ha raccontato a un giornalista locale di Fox News di un bizzarro incidente di autostop a cui aveva assistito. All'epoca Lawrence, vero nome Caleb McGillvary, stava chiedendo un passaggio a uno sconosciuto di nome Jeff Simmon McBride e raccontò la storia di come McBride tentò di attaccare una giovane donna poco dopo l'incidente automobilistico.

Lawrence ha parlato candidamente di aver colpito violentemente McBride più volte, mentre difendeva la donna che era stata aggredita. Il filmato dell'intervista è diventato un vero e proprio video virale ante TikTok e ha accumulato oltre nove milioni di visualizzazioni su YouTube. Ci sono stati anche diversi meme su Internet realizzati dopo l'intervista e il resoconto dell'incidente di Lawrence è stato persino trasformato in una canzone.

Per un certo periodo Lawrence è stato visto come un eroe per il suo coraggioso atto di difendere la giovane donna. Tuttavia, solo tre mesi dopo, la reputazione di Lawrence fu distrutta quando fu accusato per omicidio nel maggio 2013...