Kaeloo, seconda e terza stagione su Prime Video in streaming da oggi

Kaeloo, la serie animata francese del 2010 creata da Rémi Chapotot e Jean-François Henry, sbarca su Amazon Prime Video in streaming con la seconda e terza stagione a partire da oggi 2 giugno 2021 per tutti gli utenti abbonati!

Il cartone animato si basa sulle avventure di un bizzarro e variopinto gruppetto di amici dai nomi strampalati: Kaeloo, che dà il nome allo show, Quack Quack, Mr. Cat e Stumpy, che vengono raggiunti in questa seconda stagione da Pretty, Ugly e Olaf, che spaventati dalla noia del Paese Troppo Carino iniziano a inventare giochi di ogni tipologia. Ovviamente, come nelle migliori storie, ogni iniziativa finisce nel modo sbagliato: Stumpy è goffo e sbadato, Quack Quack ha una dipendenza del tutto particolare, Pretty è scorbutico, Ugly è iper sensibile, Mr. Cat è un vero e proprio barone e il nostro Kaeloo se si altera diventa un mostro alla Hulk della Marvel.

Kaeloo è una serie incredibilmente prolifica, basti pensare che sono uscite per il grande pubblico ben 4 stagioni per un totale monster di 202 episodi (!), gli ultimi nel 2020 sia in Francia sia in Italia. La serie, in più, regala divertenti omaggi e citazioni e tantissimi altri universi cinematografici o televisivi, a partire dall'evidente trasformazione di Kaeloo in Hulk, e a Quack-Quack che è evidentemente ispirato al mostro di Frankenstein, fino alle citazioni di pellicole indimenticabili, come Ritorno al futuro, Ghostbusters, Pulp Fiction, alcuni capitoli di Harry Potter, Venerdì 13, Il Padrino e molti altri ancora.

Kaeloo è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.