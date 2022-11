Juventus-PSG: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera

Juventus-PSG: ecco dove vedere in TV e in streaming la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera a Torino.

Juventus-PSG è la partita in programma stasera 2 novembre alle 21:00, ultimo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. La squadra bianconera è già stata eliminata ma deve conservare il terzo posto per partecipare all'Europa League.

Juventus-PSG in televisione

Juventus-PSG sarà trasmessa in televisione in esclusiva da Sky sui canali Sport Uno, Sky Sport (canale 252), Sky Sport 4K (canale 213). Il match si giocherà nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00.

Juventus-PSG iin streaming

Il match Juventus-PSG si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+.

Telecronisti

La partita su Sky sarà raccontata da Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi. Su Mediaset, Massimo Callegari e Roberto Cravero sono i telecronisti scelti da Infinity+.

Classifica Gruppo H

PSG Punti 11, Benfica Punti 11, Juventus Punti 3, Maccabi Haifa Punti 3

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Fabian Ruiz, Verratti; Soler; Messi, Mbappé. All. Galtier.