Juventus-Maccabi Haifa: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera

Juventus-Maccabi Haifa è la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera a Torino: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Juventus-Maccabi Haifa è la partita in programma stasera alle 21:00, terzo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Gli avversari della squadra allenata da Allegri sono considerati la squadra più debole del girone.

Juventus-Maccabi Haifa

Juventus-Maccabi Haifa sarà trasmessa in televisione in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). La partita si gioca nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00.

Classifica Gruppo H del gruppo A: PSG e Benfica6 punti, Juventus e Maccabi Haifa Punti 0

Dove vederla in streaming

Il match Juventus-Maccabi Haifa si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+ con la telecronaca Mediaset di Massimo Callegari e il commento tecnico di Roberto Cravero.