Justin Hartley star del film The Noel Diary, prodotto per Netflix

Il film The Noel Diary, prodotto per Netflix, avrà come star l'attore Justin Hartley, protagonista della serie This Is Us.

Justin Hartley, uno dei protagonisti della serie This Is Us, reciterà nel nuovo film Netflix intitolato The Noel Diary, un progetto tratto dal libro sceitto da Richard Paul Evans nel 2017 e diventato un bestseller.

L'attore sarà coinvolto nel progetto anche in veste di produttore esecutivo del lungometraggio.

Tra le pagine di The Noel Diary si racconta la storia di un autore che ritorna a casa per Natale con lo scopo di occuparsi delle proprietà della madre, con cui non aveva più rapporti dopo che la donna lo aveva cacciato di casa quando aveva solo 16 anni. Il protagonista interpretato da Justin Hartley scopre poi un diario che potrebbe contenere dei segreti legati al suo passato e a quello di una meravigliosa donna che sta compiendo un misterioso percorso personale. Insieme i due compiono un'avventura per confrontarsi con il proprio passato e scoprire un futuro totalmente inaspettato.

Nel cast di The Noel Diary ci saranno anche Bonnie Bedelia e Treat Williams. Alla regia del film ci sarà Charles Shyer, impegnato inoltre come sceneggiatore in collaborazione con Rebecca Connor e David Golden.