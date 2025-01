Justin Baldoni: la moglie lo sostiene pubblicamente nella battaglia legale contro Blake Lively

La moglie di Justin Baldoni, Emily, ha condiviso un tributo all'attore e regista per celebrare il suo 41° compleanno, segnando il suo primo commento pubblico sul marito da quando, a dicembre, è iniziata la sua battaglia legale contro Blake Lively, scoppiata dopo l'arrivo in sala di It Ends With Us e dopo che l'attrice lo aveva denunciato per presunte molestie sessuali e ritorsioni.

"Buon compleanno amore mio", ha scritto Emily sul suo profilo Instagram il 24 gennaio, accanto a una foto dei due che si baciano in riva all'oceano abbracciati e con i figli Maiya, 9 anni, e Maxwell, 7. "Festeggiamo l'uomo, il marito e il padre che sei. Ti sceglierei ancora e ancora".

Emily ha condiviso il suo post pochi giorni dopo che la coppia e i loro figli sono stati avvistati all'aeroporto di Los Angeles mentre lasciavano la città. Justin ha dichiarato a un fotografo, come si legge su TMZ, che è "grato di essere con la famiglia". Successivamente è stato fotografato con una tavola da surf alle Hawaii.

Justin Baldoni v. Blake Lively, le fasi della battaglie legale

Nella causa intentata dall'attrice contro di lui, annunciata subito dopo aver presentato una denuncia quasi identica contro Justin presso il Dipartimento dei diritti civili della California, l'attrice sostiene che lei e gli altri membri del cast e della troupe di It Ends With Us hanno "subito un comportamento invasivo, indesiderato, non professionale e sessualmente inappropriato" da parte del regista sul set del film.

Blake Lively al contrattacco dopo il video condiviso da Justin Baldoni: "Ogni frame conferma gli abusi"

L'ex interprete di Gossip Girl sostiene inoltre nei suoi documenti che Justin si sia poi vendicato di lei lavorando con un team di PR per cercare di distruggere la sua reputazione. Tramite il suo avvocato, Justin ha negato le accuse di Blake. La scorsa settimana e ha intentato una causa da 400 milioni di dollari contro l'attrice e il marito Ryan Reynolds per estorsione, diffamazione e altri presunti illeciti, sostenendo che "la Lively e il suo team hanno accuratamente pianificato e messo in atto una vile campagna diffamatoria" contro di lui.

In una recente dichiarazione, gli avvocati di Lively hanno definito la causa di Justin "un altro capitolo del libro degli abusi" e un tentativo di "sopraffare la capacità del pubblico di capire che quello che stanno facendo è una ritorsione contro le accuse di molestie sessuali".