Justice League: il trailer leaked del montaggio del film di Zack Snyder

Durante l'evento DC FanDome, Zack Snyder presenterà tra qualche ora il trailer ufficiale dello Snyder Cut, ovvero di quella che sarebbe stata la versione di Justice League se il regista fosse riuscito ad ultimare il film e ad occuparsi della post-produzione.

Online, tuttavia, è apparso il filmato in anteprima e il video leaked è diventato immediatamente virale su Twitter, in attesa di scoprire se si tratta del video ufficiale o di un montaggio ben assemblato.

Il trailer apparso online, sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen, regala nuove sequenze sin cui appare Darkseid, la versione dark di Superman e momenti di lotta, distruzione, esplosioni, Lois Lane, Cyborg e l'intero team di eroi affrontare il pericolo.

Pero miren esta hermosura de trailer ♥



Justice League - The Snyder Cut 2021 #dccomics pic.twitter.com/62fKS4hcOf — ____________ Better Call Elito (@ElitoCorrales) August 22, 2020

Finalmente il pubblico ha avuto modo di dare un'occhiata a quello che negli scorsi anni appariva più come una leggenda ma che dopo il DC FanDome diventerà definitivamente realtà. In un'annata sottotono e povera del punto di vista delle novità eccellenti, per i motivi che tutti ben conosciamo, il rilascio dello Snyder Cut rappresenta una boccata d'aria fresca per tutti gli amanti dei cinecomics, in particolare del DCEU.

Si tratta della versione alternativa di Justice League , intorno alla quale è cresciuto un sempre maggiore interesse, alimentato dall'insuccesso del film arrivato nelle sale nel 2017. Ciò che il pubblico ha potuto vedere al cinema è stato il frutto di una lavorazione turbolenta: Zack Snyder si è occupato della gran parte delle riprese ma, a seguito di un grave lutto in famiglia, è stato costretto ad abbandonare il progetto, lasciando tutto nelle mani di Joss Whedon (The Avengers, Avengers: Age of Ultron) che si è quindi occupato delle riprese aggiuntive e della post-produzione.

Stando a quanto emerso nel corso del tempo, lo Snyder Cut ci permetterà di vedere Superman con indosso il costume nero, nonché il personaggio di Darkseid che nella versione teatrale del film è stato tagliato completamente. Joss Whedon avrebbe poi aggiunto più comicità al film, riducendone la durata a 120 minuti per ordine della Warner Bros. La curiosità per lo Snyder Cut ha fatto sì che prendesse vita una raccolta firme a cui hanno partecipato i fan di Snyder, alcuni membri del cast ed altra personalità dell'industria cinematografica.

Negli scorsi mesi, per la gioia di molti, il regista statunitense ha annunciato l'uscita dello Snyder Cut sulla piattaforma streaming HBO Max, prevista per il 2021.