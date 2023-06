Juror #2: Leslie Bibb nel cast del film di Clint Eastwood

Leslie Bibb farà parte del cast di Juror #2, il nuovo film diretto da Clint Eastwood che verrà prodotto da Warner Bros.

Il regista sarà coinvolto anche come produttore del nuovo lungometraggio scritto da Jonathan Abrams.

Il cast del progetto

Leslie Bibb durante una scena del pilot di Good Christian Belles

L'attrice Leslie Bibb si unirà a un cast composto anche da Nicholas Hoult, Toni Collette, Zoey Deutch e Kiefer Sutherland. Gabriel Basso, invece, sta concludendo le trattative e potrebbe far parte degli interpreti di Juror #2.

Clint Eastwood porterà sul grande schermo la storia di Justin Kemp che, mentre è coinvolto come giurato in un processo per un caso di omicidio, si ritrova alle prese con un serio dilemma morale che potrebbe modificare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare, o liberare, il ragazzo sbagliato. Basso potrebbe essere l'interprete dell'uomo sotto processo.

Leslie Bibb, prossimamente, sarà tra i protagonisti della serie Palm Royale, di Apple TV+, insieme a Kristin Wiig, Alison Janney, Ricky Martin e Lauren Dern.